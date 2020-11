VIDEO – Suazo e Cruz sistemano l’Atalanta, l’Inter fa tredici

David Suazo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 novembre 2007. Gli uomini di Mancini continuano a esprimere il loro dominio sulla Serie A. Per battere l’Atalanta bastano le reti di Suazo e Cruz.

UNO-DUE – David Suazo e Julio Cruz mettono in scena due semplici quanto efficaci uno-due in campo, che si traducono presto nel doppio vantaggio per l’Inter. Il 24 novembre 2007 l’avversario di turno per l’Inter è l’Atalanta, che nulla può contro l’inesorabili cavalcata nerazzurra (quella milanese). Gli uomini di Roberto Mancini hanno già ammazzato il campionato 2006-2007, e si apprestano a fare lo stesso con la stagione 2007-2008. L’Atalanta arriva a San Siro per la tredicesima giornata di Serie A: nelle prime dodici sfide l’Inter non ha mai perso, e si conferma anche contro gli orobici. All’11’ Suazo e Cruz eseguono il più classico degli uno-due, con l’argentino che manda in porta l’honduregno. L’ex Cagliari entra in area sulla sinistra e sempre col mancino trafigge il portiere sul primo palo. Alla mezz’ora, il numero 29 restituisce involontariamente il favore. Lo scambio stavolta coinvolge anche Javier Zanetti, che traccia il filtrante per Suazo. Stavolta l’honduregno entra in area sulla destra, allargandosi e provando il cross verso il secondo palo. Il traversone è però beffardo e finisce per stamparsi sul palo: sulla ribattuta il più veloce di tutti è Cruz, che insacca il 2-0 da pochi passi. Prima dell’intervallo trova la rete anche l’Atalanta: Sergio Floccari riceve palla a mezz’altezza al limite dell’area, e con una girata fulminea insacca sullo stop a seguire sigla il 2-1 con un destro potente. Il punteggio non cambia più, e l’Inter trova il tredicesimo risultato utile consecutivo in campionato. Di seguito il video, tratto dall’account YouTube “inter070”, con gli highlights di Inter-Atalanta.