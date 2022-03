Dybala-Inter, ritorno di fiamma. Suggestione vera o mossa di pretattica?

L’Inter continua a seguire la situazione di Paulo Dybala, ancora distante dal rinnovo con la Juventus. Restano tuttavia da capire le reali intenzioni del fantasista argentino.

PASSO IN AVANTI – L’Inter è uno dei tanti club che stanno seguendo con malcelata attenzione la trattativa tra Paulo Dybala e la Juventus. Del resto le qualità del giocatore sono fuori discussione, così come l’apprezzamento di Giuseppe Marotta, CEO Sport nerazzurro. Che infatti avrebbe già formalizzato l’interesse dei Campioni d’Italia al 10 bianconero (qui i dettagli dell’offerta). Quello che ancora rimane oscuro è però la volontà dell’argentino.

DOPPIO SCENARIO – Attualmente Dybala potrebbe già firmare con un altro club, senza coinvolgere la Juventus. Ricordiamo infatti che il suo contratto con la Vecchia Signora scade tra poco più di tre mesi. Eppure, nonostante uno stop piuttosto brusco alle trattative di rinnovo, l’attuale capitano bianconero non ha ancora espresso reale apertura verso altre destinazioni, Inter o meno. Sale così il dubbio che le voci sull’interesse dei nerazzurri possano giocare a favore proprio dell’argentino, che potrebbe sfruttare l’assist di Marotta per forzare la mano alla Juventus. La dirigenza dell’Inter intende davvero ingaggiare la Joya, o sta solo sondando il terreno? I prossimi mesi saranno cruciali per la soluzione di ogni trattativa, che sia verso Torino o verso Milano.