Lautaro Martinez, in Liverpool-Inter altro digiuno da interrompere

Lautaro Martinez in Liverpool-Inter (martedì alle 21.00) è atteso da conferme dopo la tripletta alla Salernitana. Ma in Champions League il suo digiuno realizzativo è ancor più preoccupante.

ASTINENZA PROLUNGATA – 3 novembre 2020. Questa è la data dell’ultimo gol di Lautaro Martinez in Champions League, con la maglia dell’Inter. All’epoca l’avversario era il Real Madrid, e la rete del Toro (su splendido assist di Nicolò Barella, anche in quell’occasione) servì solo a rendere meno pesante il passivo finale (3-2 per i blancos). Facendo i conti, il numero 10 argentino non segna nella massima competizione europea da oltre un anno. Troppo per un calciatore che, alla prima stagione da titolare, chiuse l’anno con 7 reti in Europa, di cui 5 in Champions League.

PALCO IMPORTANTE – Per l’Inter il Liverpool non sarà un avversario meno prestigioso del Real Madrid (affrontato nuovamente nei gironi di quest’anno). Ed Anfield Road è un palcoscenico che difficilmente farà tremare le gambe di Lautaro Martinez. Segnare anche in casa dei Reds sarebbe una conferma definitiva che il peggior periodo della sua carriera è alle spalle. Dopo la tripletta alla Salernitana, ritrovare il gol anche in Europa sarebbe la miglior notizia per l’Inter e i suoi tifosi. Specialmente se questa rete contribuisse alla miracolosa qualificazione ai quarti. Missione quasi impossibile per i nerazzurri – servirebbe vincere con 3 gol di scarto, ma proprio le scarse possibilità di successo potrebbero permettere a Lautaro Martinez e compagni di giocare con la giusta dose di non-pressione addosso.