Dybala-Inter, altro che suggestione! Marotta prova il colpaccio – SM

L’Inter ha vinto 5-0 contro la Salernitana e ora martedì ha di fronte a sé il Liverpool in un’impresa difficilissima. I nerazzurri devono ribaltare il 2-0 dell’andata in favore dei Reds. Intanto però, la notizia riguarda Paulo Dybala: l’argentino incontrerà la Juventus ma l’Inter è molto più che una suggestione.

MOSSA – L’Inter è pronta ad affrontare il Liverpool martedì alle 21 per cercare la rimonta in Champions League. Intanto però la notizia è quella riportata da Sportmediaset. Beppe Marotta si è mosso per portare Paulo Dybala all’Inter. Una notizia confermata con l’ad nerazzurro che ha ribadito ancora una volta all’agente dell’argentino, Antun, la volontà di prenderlo in caso di addio alla Juventus. Il procurato della Joya ha dato priorità ai bianconeri, come scrive Sportmediaset, ma l’offerta che la Juventus presenterà (forse giovedì) è tutt’altro rispetto a ciò che si aspettano entourage e giocatore. L’offerta per il rinnovo del contratto sarà molto inferiore agli 8.5 milioni di euro di qualche mese fa con l’Inter che, in caso di altra fumata nera, è pronta ad offrire un quinquennale da 7.5 milioni di euro netti all’anno + bonus. Questo sarebbe possibile liberandosi di alcuni ingaggi pesanti: Sanchez, Vidal e Vecino.

Fonte: Sportmediaset