È un Esposito in ripresa: il Basilea deve ringraziare lui e l’altro prestito Inter

Vittoria del Basilea 0-2 sul campo del Lugano. Gli svizzeri devono dire grazie al duo in prestito dall’Inter. Grandi protagonisti del secondo gol al 93′

GIORNATA NERAZZURRA − È un Sebastiano Esposito in ripresa quello delle ultime settimane in casa Basilea. Dopo aver giocato quasi un’ora di partita contro il San Gallo in settimana, il giovane attaccante dell’Inter è stato protagonista nella gara odierna contro il Lugano. Match terminato 0-2 per i giallorossi grazie alle reti di Chalov al nono del primo tempo e Darian Males in pieno recupero al 93′. Esposito, entrato all’83’, ha fornito l’assist per il compagno. Gol tutto nerazzurro anche perché lo stesso Males è un giocatore di proprietà dell’Inter.