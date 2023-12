Dumfries, intesa con l’Inter ancora lontana. Attesi altri due rinnovi – Sky

Sembra complicarsi un po’ il rinnovo di contratto con l’Inter di Denzel Dumfries. Più scorrevole, invece, la trattativa per quello di altri due importanti calciatori.

ACCORDI – Il mese di gennaio sarà importante per l’Inter anche in ottica rinnovi di contratto. Sky Sport 24 fa il punto della situazione, con un focus su quello di Denzel Dumfries, diventato un po’ ostico. Marco Demicheli spige che: «Ci sono tanti giocatori, con scadenze diverse, di cui però si sta parlando o si è già trovato un accordo. Ad esempio Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco e Matteo Darmian. Servirà parlare ancora per un po’ per il rinnovo di Nicolò Barella, con scadenza nel 2026, quindi c’è ancora un po’ di tempo per farlo prima. La volontà dell’Inter è di prolungare il contratto e ci saranno dei nuovi incontri e contatti con l’agente del calciatore per arrivare a una definizione di questa nuova intesa. Così come a gennaio ci si aspetta la definizione del rinnovo di Lautaro Martinez. Manca ancora qualche dettaglio ma c’è la volontà di trovare un’intesa a breve. Per Denzel Dumfries, invece, con la scadenza nel 2025 ancora non ci sono accordi all’orizzonte. Se la situazione non dovesse cambiare nei prossimi mesi, questo potrebbe portare a scelte di mercato importanti in vista della prossima estate»