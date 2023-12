Serie B, boxing day all’inglese: tutti in campo! Occhi sui baby Inter

La Serie A non gioca, ma la Serie B sarà in campo in questo giorno di Santo Stefano. Sarà Boxing day in perfetto stile british. In campo tutti e diversi prestiti Inter.

IN CAMPO − Oggi il Boxing day della Serie B. Il campionato cadetto non si ferma per il giorno di Santo Stefano con tutte le squadre in campo. Si parte alle 12.30 con il lunch match tra la Reggiana e il Catanzaro, poi ben sette gare in contemporanea alle 15; alle 18 Palermo-Cremonese. E poi chiuderanno la diciannovesima giornata due grandi piazze del calcio italiano come Sampdoria e Bari. Saranno diversi i giocatori in prestito dall’Inter impegnati in campo durante questo turno: Fontanarosa in Cosenza-Como; Pio Esposito in Spezia-Modena e i due doriani Sebastiano Esposito e Filip Stankovic a Marassi per Sampdoria-Bari. Insomma, tanta carne al fuoco e tanta curiosità per vedere all’opera i baby interisti.

Qualcuno ha detto Boxing Day di #SerieBKT❓️ 😍 pic.twitter.com/qXcrbr9vnD — Lega B (@Lega_B) December 26, 2023

Il calcio non si ferma mai.