Inter, è tempo di rinnovi: tre vicinissimi (uno è in automatico) − SM

L’Inter lavora sui rinnovi di contratto. Ci sono da blindare diversi big con contratto in scadenza o comunque vicino al deadline. Occhi su tre.

AL LAVORO − Il 2023 sta per finire e l’Inter è al lavoro per mettere nero su bianco il rinnovo di tre big: Mkhitaryan, Dimarco e Darmian. Come riferisce Sport Mediaset, per i primi due manca praticamente solo l’annuncio. La situazione dell’armeno è quella più urgente, in quanto il suo contratto scadrà il 30 giugno. Ma la scelta è stata fatta: sarà rinnovo. Lo stesso vale per l’esterno mancino. Quanto a Darmian, il suo prolungamento sarà automatico, in quanto l’attuale contratto prevedeva un anno più uno.