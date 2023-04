Cuadrado, pugno a Handanovic: da squalifica a tempo! Precedente

Cuadrado si è reso di un gesto bruttissimo nel finale di partita fra Juventus e Inter. Il colombiano ha aizzato la rissa in particolare con Handanovic sferrandogli spintoni e anche un pugno

FATTACCIO − Juan Cuadrado si dimostra un giocatore veramente scorretto e indifendibile. Durante Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, il calciatore colombiano ha provocato una grande rissa nel finale di partita. Coinvolto il capitano nerazzurro Samir Handanovic. Lo sloveno, arrivato faccia a faccia con lo juventino per chiarire la situazione dopo il giallo (con conseguente rosso) incomprensibile per Lukaku (vedi articolo), è stato prima spintonato più volte dallo stesso Cuadrado, il quale gli ha poi rifilato un punto ad altezza viso. Esiste un precedente a tal proposito con Marco Materazzi e Bruno Cirillo. In quel caso ‘Matrix’ rifilò un pugno al giocatore del Siena in una partita con l’Inter nel 2004. Il difensore nerazzurro venne squalificato a tempo in tutte le competizioni. Squalifica che durò per due mesi. A Cuadrado sarà applicata la stessa pena?