Lukaku, ammonizione e squalifica ‘revocabili’ come dice Inzaghi? Non proprio: la situazione

Lukaku ha ricevuto la seconda ammonizione in maniera assurda, che lo porterà a saltare per squalifica il ritorno fra Inter e Juventus il 26 aprile. Inzaghi, in conferenza stampa, ha citato un precedente di Lookman che permetterebbe la revoca del giallo ma non è proprio così.

LA SITUAZIONE – In conferenza stampa, pochi minuti fa, Simone Inzaghi ha detto che spera sia possibile togliere l’ammonizione e la conseguente squalifica a Romelu Lukaku (vedi articolo). Questo citando un precedente legato ad Ademola Lookman, dell’Atalanta. In realtà non è proprio così: lo scorso 9 ottobre, nella partita contro l’Udinese, Lookman effettivamente è ammonito in maniera errata dall’arbitro, che scambia la sua classica esultanza (i “binocoli”) per un gesto provocatorio verso i tifosi avversari. Situazione analoga a quanto successo a Lukaku in Juventus-Inter stasera. In quel caso, come da comunicato numero 60 del Giudice Sportivo dell’11 ottobre, si è poi registrata l’ammonizione a Lookman per comportamento non regolamentare in campo. Il Codice di Giustizia Sportiva, a differenza di altre nazioni, dà immediata la squalifica di una giornata (minima) in caso di espulsione. Anche se si tratta di un cartellino rosso totalmente inventato. Perciò, purtroppo, per Lukaku sarà inevitabile la squalifica mercoledì 26 aprile in Inter-Juventus, e non sarà il solo (vedi articolo).