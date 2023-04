Moviola Juventus-Inter: Massa fa il fenomeno e scatena la doppia rissa

Juventus-Inter ha avuto Massa come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA JUVENTUS-INTER, PRIMO TEMPO – Davide Massa voto 4. Raro caso di arbitro che provoca una doppia rissa per la sua inadeguatezza. Per mezz’ora non succede nulla, anche se a un certo punto ignora un netto fallo di Dusan Vlahovic su Francesco Acerbi. Poi chiede un rigore l’Inter per qualcosa con Gleison Bremer su un angolo, forse un tocco di mano, ma non sembra esserci nulla. Fa lo stesso Marcelo Brozovic al 40′, ma Nicolò Fagioli in area controlla col fianco e non col braccio. L’azione prosegue e per un fallo (molto discutibile) arriva punizione alla Juventus e ammonizione per proteste allo stesso Brozovic.

MOVIOLA JUVENTUS-INTER, SECONDO TEMPO – Romelu Lukaku riceve la prima ammonizione all’80’, per un fallo evitabile su Federico Gatti: giusta. A venticinque secondi dalla fine dei tre minuti di recupero Bremer diventa l’ennesimo giocatore della Juventus che gioca a pallamano in stagione. Massa si perde il fallo, ci mette un paio di secondi per dare rigore forse consigliato. Gli juventini chiedono un presunto fallo precedente di Denzel Dumfries su Filip Kostic, ma salta regolarmente e non c’è nulla. Poi il caos: Lukaku fa la sua classica esultanza, si prende insulti razzisti ma incredibilmente becca il secondo giallo. Insensato e che scatena la prima rissa, con Juan Guillermo Cuadrado ammonito (era diffidato). Lo stesso Cuadrado, a partita già finita, causa la seconda rifilando un pugno a Samir Handanovic, incredibilmente espulso pure lui non si sa per quale motivo. Un gesto vigliacco che il Giudice Sportivo dovrà punire in maniera esemplare. E Massa l’ha gestita malissimo.