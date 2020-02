Conte: “Preannuncio sospensione eventi sportivi”. Inter-Sampdoria salta?

Clamoroso da Roma: il Premier Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei Ministri, preannuncia che domani potrebbero essere sospesi tutti gli eventi sportivi in Veneto e in Lombardia. Salta Inter-Sampdoria a causa della diffusione del coronavirus? Ecco la situazione.

OCCHIO AL RINVIO – Giuseppe Conte, in conferenza stampa, lancia la notizia che scuote tutto lo sport: «I ministri competenti potranno adottare ulteriori misure nel territorio. Posso preannunciare che nel Consiglio dei Ministri abbiamo concordato, la competenza però è del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ci ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le manifestazioni sportive che sono programmate nell’area del Veneto e della Lombardia». Questo, fosse confermato, significherebbe che domani in Serie A non si giocherebbero Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari (vedi programma). Ovviamente la motivazione riguarda la diffusione del coronavirus in Italia. Si attendono ulteriori informazioni, ma le parole di Conte mettono a serio rischio la disputa della partita.