Serie A, 25ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

Serie A che torna a giocare al venerdì: questa sera alle ore 20.45 in campo per l’anticipo Brescia-Napoli al Rigamonti. Turno “interlocutorio” di campionato, in attesa di Juventus-Inter della prossima settimana, ma con tante sfide da non sottovalutare e le tre di testa spalmate su orari differenti. Ecco il programma completo della venticinquesima giornata e la divisione delle partite in diretta TV e streaming fra DAZN e Sky Sport.

Brescia-Napoli – venerdì 21 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Bologna-Udinese – sabato 22 febbraio ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

SPAL-Juventus – sabato 22 febbraio ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Fiorentina-Milan – sabato 22 febbraio ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Genoa-Lazio – domenica 23 febbraio ore 12.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Atalanta-Sassuolo – domenica 23 febbraio ore 15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Torino-Parma – domenica 23 febbraio ore 15 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 484) *

Verona-Cagliari – domenica 23 febbraio ore 15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Roma-Lecce – domenica 23 febbraio ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Inter-Sampdoria – domenica 23 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 57

Lazio 56

Inter 54

Atalanta 45

Roma 39

Verona 35

Parma 35

Milan 35

Napoli 33

Bologna 33

Cagliari 32

Sassuolo 29

Fiorentina 28

Torino 27

Udinese 26

Lecce 25

Sampdoria 23

Genoa 22

Brescia 16

SPAL 15