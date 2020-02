UFFICIALE – Inter-Sampdoria rinviata! Il coronavirus ferma la Serie A

Inter-Sampdoria si sarebbe dovuta giocare domani alle ore 20.45, ma non ci sarà. Dopo l’annuncio di pochi minuti fa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, è arrivata la conferma del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Qui le parole di Conte sull’emergenza coronavirus.



RINVIO PER CORONAVIRUS – Questo il post di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, sul suo account Facebook: “Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano. In particolare si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche.

La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati. Domani mattina in Prefettura rifaremo il punto”.

https://www.facebook.com/1705305163072046/posts/2649519355317284/

Questo significa che, per la Serie A, saltano anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, essendo in programma in Lombardia e Veneto. Seguono aggiornamenti.