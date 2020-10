Conte: “Inter-Borussia Monchengladbach, meritavamo di più. Lukaku…”

Antonio Conte Inter

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di “SportMediaset” a seguito del pareggio per 2-2 nella partita di Champions League, Inter-Borussia Monchengladbach

RISULTATO – Queste le parole di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ai microfoni di “SportMediaset” dopo il pareggio per 2-2 ottenuto nella partita di Champions League, Inter-Borussia Monchengladbach. «Penso che anche oggi (ieri, ndr) meritassimo molto di più del risultato finale. Penso che la partita comunque contro un ottimo avversario perché il Borussia Monchengladbach è una squadra che ha una buona organizzazione di gioco ha calciatori forti fisicamente con grande tecnica, anche veloci. E penso che oggi (ieri, ndr) comunque il Borussia Monchengladbach abbia sofferto anche la nostra intensità e i nostri ritmi. Al tempo stesso dispiace perché parliamo di un pareggio con due tiri, uno su rigore e questa palla in contropiede. Non ricordo tiri in porta loro o parate di Handanovic, quindi una partita comunque dominata da parte nostra. C’è solo da ringraziare perché i ragazzi comunque stanno affrontando non solo le partite, i problemi calcistici che possono creare gli avversari, ma anche altri problemi. Quindi c’è solo da ringraziarli».

LUKAKU – Conte sull’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku, autore di una doppietta. «Partiamo dal presupposto che sono tutti miei pupilli. Per Romelu sono contento perché sta crescendo in maniera esponenziale. Se vi ricordate quando è arrivato l’ho sempre considerato un diamante grezzo e io penso che lui stia lavorando su tanti discorsi tecnici e tattici. Penso che abbia ancora margini di miglioramento».

Fonte: SportMediaset.it