Perisic: “Tante occasioni e un solo punto, ma la strada è lunga”

Condividi questo articolo

Ivan Perisic Inter

Ivan Perisic ha parlato ai microfoni di “Sport Mediaset” ieri sera dopo il 2-2 ottenuto dall’Inter contro il Borussia Mönchengladbach nella prima giornata della fase a gironi di Champions League

TANTE OCCASIONI – Perisic è rammaricato per il fatto che l’Inter non abbia portato a casa la vittoria nonostante abbia avuto tante occasioni per segnare la rete decisiva: «Abbiamo avuto tante occasioni e preso solo un solo punto. La strada è lunga, ma ci sono cinque partite e sono convinto che ce la faremo».