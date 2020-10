VIDEO – Inter-Borussia Monchengladbach 2-2, Champions League: gol e highlights della partita

Romelu Lukaku Inter-Borussia Monchengladbach

Inter-Borussia Monchengladbach, match della prima giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



ANCORA MALE – Inter-Borussia Monchengladbach 2-2 nella prima giornata del Gruppo B di Champions League. L’Inter prosegue nel suo ottobre nerissimo e continua a non vincere, evitando la sconfitta al 90′. Primo tempo senza emozioni, poi a inizio ripresa (49′) su cross da destra Danilo D’Ambrosio rimette verso il centro, Matteo Darmian non riesce a concludere ma ci pensa Romelu Lukaku a mettere dentro. Per il belga è la nona partita consecutiva in gol nelle competizioni UEFA. All’ora di gioco fallo di Arturo Vidal su Marcus Thuram e rigore dato dal VAR, trasforma Ramy Bensebaini al 63′. Una gran girata al volo di Lautaro Martinez prende il palo, Inter come al solito molto sfortunata perché mancavano otto minuti al termine. Addirittura il Borussia Monchengladbach riesce a portarsi in vantaggio in maniera quasi casuale, perché su lancio nel nulla Vidal si addormenta e lascia campo libero a Jonas Hofmann, che batte Samir Handanovic sotto le gambe. Il tedesco sembra in fuorigioco, ma dopo tre minuti di controllo il VAR lo ritiene in posizione regolare. Sembra finita, ma Lukaku riesce quantomeno a evitare il KO. Il numero 9 al 90′ tocca da due passi in rete su corner prolungato da Alessandro Bastoni: è 2-2. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Borussia Monchengladbach dal canale YouTube “chloeromy”.