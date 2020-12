Conte: “Barella non dovrebbe esserci. Eriksen? Scelte per bene Inter”

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Dopo aver parlato in conferenza stampa (vedi articolo), Antonio Conte si è fermato anche ai microfoni di “Sky Sport”. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia della sfida di UEFA Champions League di comani tra Inter e Shakhtar Donetsk, soprattutto per quanto riguarda le scelte a centrocampo.

TUTTO O NIENTE – Antonio Conte ha sottolineato l’importanza della partita di domani. Per la quale, sembra ormai essere confermato, mancherà Nicolò Barella. Queste le parole del tecnico nerazzurro, comprese quelle sulle possibili scelte legate al centrocampista danese Christian Eriksen: «C’è poco da dire, Vidal ha avuto questo problema durante l’ultima partita con il Bologna, quindi non è disponibile. Per quello che riguarda Barella, anche lui non dovrebbe essere della partita. In questo momento la priorità è mettere in campo la formazione migliore, senza andare oltre ad altri pensieri. La mia unica preoccupazione, viste le assenze a centrocampo, è quella di trovare la soluzione giusta e migliore. Eriksen è a disposizione, si sta allenando. Io cerco sempre di fare sempre il bene dell’Inter, domani vedrete le scelte che farò. Domani non abbiamo altro risultato che la vittoria, così come fu la semifinale di Europa League. Domani o sarà tutto, o sarà niente».

Fonte – Sky Sport