D’Ambrosio: “Siamo l’Inter, obbligatorio passare girone! Rispetto a prima…”

Condividi questo articolo

Danilo D’Ambrosio Inter-Napoli

Dopo aver parlato in conferenza stampa (vedi articolo), Danilo D’Ambrosio si è fermato anche ai microfoni di “Sky Sport”. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia della sfida di UEFA Champions League di comani tra Inter e Shakhtar Donetsk.

OBIETTIVO – Le parole di Danilo D’Ambrosio suonano forti e chiare. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di passare il girone di Champions League. O, quantomeno, provare tutto fino alla fine per passare, per non avere rimpianti. Queste le sue parole in vista della sfida di domani contro lo Skakhtar Donetsk: «Ovviamente siamo l’Inter, il nostro obbligo è sempre quello di cercare di passare il girone. Cercheremo di dipendere da noi stessi e ottenere i tre punti che non ci devono far avere alcun tipo di rimpianto. Quel che è cambiato, secondo me, è il risultato delle ultime partite. Siamo più compatti, anche prima però affrontavamo le partite nel modo giusto, facevamo un calcio differente, ma eravamo sempre padroni del campo. Non abbiamo ottenuto quanto meritato prima, cosa che ora sta giustamente succedendo».

Fonte – Sky Sport