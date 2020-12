D’Ambrosio: “Essere all’Inter è un motivo di orgoglio! Domani differente”

Condividi questo articolo

D’Ambrosio

D’Ambrosio è il giocatore che l’Inter fa parlare alla vigilia della partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Il difensore si è espresso così a Inter TV.

DOMANI DECISIVA – Queste le parole di Danilo D’Ambrosio su Inter-Shakhtar Donetsk: «Domani è una finale, non dobbiamo fare un risultato diverso da quello che vogliamo ossia la vittoria. Arriviamo da risultati e prestazioni molto convincente, ma ogni partita è a sé. Ci aspetta una partita differente dalle altre, dobbiamo essere bravi a imporre il nostro gioco. Anche se l’abbiamo affrontata già due volte, e domani sarà la terza, come ho detto prima ogni partita è a sé. Domani anche per loro sarà una finale, sarà una partita difficile perché anche loro hanno buone individualità. Soprattutto davanti hanno giocatori veloci e tecnici, dobbiamo essere bravi a gestire il pallone e attenti nelle marcature preventive. Essere all’Inter è sicuramente un motivo di orgoglio. Sono cresciuto tanto, oltre che è cresciuta la mia età, anche a livello di maturità: sono cresciuto, sono un giocatore sicuramente diverso da quello che ero sette anni fa. Partite come questa servono ad aumentare il proprio bagaglio, ma sono più importanti se si vincono e se si passa il girone».