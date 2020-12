Conte: “La differenza la deve fare l’Inter! Defezioni ma morale giusto”

Conte Inter TV

Conte ha parlato anche a Inter TV alla vigilia del decisivo match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le dichiarazioni del tecnico al canale tematico ufficiale.

PENSIAMO A NOI – Antonio Conte presenta Inter-Shakhtar Donetsk di domani: «Pronti per la partita? Sì, assolutamente. A parte le defezioni che ci sono rispetto all’ultima partita arriviamo con il morale giusto, con la giusta autostima. Mi aspetto uno Shakhtar Donetsk che cercherà di sfruttare le loro caratteristiche. Giocatori bravi, tecnici e veloci: possono fare ambedue le fasi della partita nella stessa maniera. Sia aspettare e ripartire, ma hanno anche le qualità per imporre il loro gioco. Sicuramente la differenza la dobbiamo fare noi in campo, essere più bravi rispetto allo Shakhtar».