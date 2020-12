Sommer: “Vogliamo qualificarci, a Madrid per avere successo. Loro…”

Photo Daniel Kaesler | Dreamstime.com

Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach che domani sfiderà il Real Madrid – una sfida il cui risultato si rivelerà fondamentale per la qualificazione dell’Inter – ha parlato in conferenza stampa (insieme al tecnico Marco Rose) della voglia della squadra di qualificarsi.

SUCCESSO – Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach, ha sottolineato la voglia della squadra di passare il girone. Per farlo, sarà fondamentale non perdere contro il Real Madrid. Proprio di questo ha parlato l’estremo difensore della squadra tedesca, specialmente per chi dovesse avere dei dubbi sul tanto discusso “biscotto” che porterebbe all’eliminazione dell’Inter: «Questa partita naturalmente è molto importante per noi e per questo siamo pronti. Il nostro grande obiettivo era, ed è, superare questo gruppo. Domani avremo la possibilità di raggiungere quanto ci siamo prefissati. Per questo vogliamo assolutamente avere successo. Sergio Ramos? Non mi faccio preoccupazioni. Certo, lui è il capitano e un giocatore davvero importante per il Real Madrid. Ma gli spagnoli hanno anche altri grandi giocatori nelle loro fila. Noi siamo concentrati però solo su noi stessi, vogliamo fare una buona prestazione».