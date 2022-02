Bologna-Inter, 0-3 a tavolino o recupero? Se si gioca ecco le possibili date

Bologna-Inter è ancora in attesa di definizione da parte della Corte Sportiva d’Appello, con una risposta che potrebbe arrivare oggi (vedi articolo). In caso di mancato 0-3 a tavolino, quindi di necessità di dover fissare il recupero, ecco le date utili per giocare la gara ora fondamentale.

GIRA TUTTO SUL RECUPERO – Bologna-Inter, 0-3 a tavolino o recupero? La domanda è tornata d’attualità nelle ultime ventiquattro ore, complice il sorpasso del Milan ora a +1 ma con una partita in più. Quella differenza è proprio la sfida del Dall’Ara, non disputata il 6 gennaio perché i rossoblù erano stati fermati dalle autorità sanitarie. L’Inter vuole lo 0-3 a tavolino, il Bologna chiede la ripetizione della partita. E i precedenti sembrano essere a favore dei felsinei, a prescindere dal discorso della distinta “erroneamente” caricata il giorno prima (vedi articolo).

CALENDARIO – Se la scelta dovesse essere recuperare Bologna-Inter bisogna capire quando. La prima data utile sarebbe mercoledì 23, fra nove giorni, ma i tempi sono troppo ristretti e bisogna ormai scartarla. Si passa quindi al 16 marzo, sempre mercoledì, nell’altra settimana di Champions League dove non gioca l’Inter. Poi dipende dalla doppia sfida col Liverpool: in caso di passaggio del turno dei nerazzurri i quarti sono il 5-6 aprile (andata) e il 12-13 aprile (ritorno), ossia i due infrasettimanali dopo la sosta per le nazionali di fine marzo. Dovessero passare i Reds una data possibile per giocare Bologna-Inter sarebbe mercoledì 6 aprile, subito dopo la trasferta con la Juventus. Le semifinali di Champions League, invece, sono il 26-27 aprile (andata) e il 3-4 maggio (ritorno). Molto, quindi, è legato a quanto l’Inter andrà avanti in Europa, con 1 marzo e 20 aprile per i derby di Coppa Italia.

NON FISSABILE SUBITO – A meno di non piazzarla già mercoledì 23 (improbabile), in caso di recupero per Bologna-Inter bisognerà aspettare. Un caso che ricorda Inter-Sampdoria di due anni fa, prima della pandemia che bloccò per intero la Serie A. Non è da escludere che si debba arrivare fino a maggio (!) per doverla giocare, sempre che la FIGC non dia lo 0-3 a tavolino. L’ultimo mese di stagione, coi mercoledì segnati dalle finali delle coppe (e si spera di poter giocare quella di Coppa Italia l’11…). Considerato, però, che ora quell’asterisco in classifica è decisivo per capire chi è in testa l’augurio è che per Bologna-Inter si trovi una soluzione rapida.