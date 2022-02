Inter-Liverpool, dubbi Inzaghi: Vidal, recupero Bastoni e attacco. Il punto

Simone Inzaghi avrebbe un dubbio di formazione per reparto in vista di Inter-Liverpool: il punto su Arturo Vidal, Alessandro Bastoni e attacco.

FARO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il faro dei riflettori per sostituire lo squalificato Nicolò Barella mercoledì sera a San Siro in Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League, è puntato su Arturo Vidal. Infatti il centrocampista cileno garantirebbe qualcosa in più come copertura rispetto a Matias Vecino.

DIFESA – In difesa invece ci sarebbe ottimismo da parte dello staff medico nerazzurro sul recupero di Alessandro Bastoni. Tuttavia un recupero non al 100% contro il tridente dei Reds potrebbe essere essere un handicap difficile da sopportare. Simone Inzaghi sta comunque valutando un’alternativa e il ballottaggio, come in campionato, è tra Danilo D’Ambrosio e Federico Dimarco.

ATTACCO – In attacco Edin Dzeko è il punto fermo. Per il posto accanto a lui Alexis Sanchez sta insidiando Lautaro Martinez.

Fonte: SportMediaset.it