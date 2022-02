Inter-Pirelli, le cifre del nuovo accordo tra club nerazzurro e azienda

Pirelli non è più main sponsor dell’Inter, ma il rapporto tra l’azienda della Bicocca e il club nerazzurro prosegue: il nuovo accordo.

DOCUMENTI – Nonostante dopo 26 anni Pirelli non sia più main sponsor dell’Inter, sostituita da Socios.com, il rapporto tra l’azienda della Bicocca ed il club nerazzurro continua. Lo conferma Calcio e Finanza, che ha potuto visionare documenti della società nerazzurra. Pirelli, convertita in Global Tire Partner, verserà 2,9 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro almeno sino al 30 giugno 2024.

ACCORDO – Nel documento societario è scritto. “Pirelli è stata sponsor di maglia dell’Inter dal 1995 al termine della stagione 2020/2021. Abbiamo ricevuto 19,1 milioni di euro, 11,5 milioni di euro e 25,0 milioni di euro (IVA esclusa) in base al nostro accordo con Pirelli per gli esercizi chiusi rispettivamente al 30 giugno 2019, 2020 e 2021“.

CORRISPETTIVO – La società nerazzurra conclude. “In base al nostro attuale accordo di sponsorizzazione con Pirelli, in base al quale Pirelli è diventato il nostro Global Tire Partner, e che durerà fino a giugno 2024, Pirelli ha il diritto, tra le altre cose, di fare pubblicità per i suoi prodotti a San Siro e sui materiali promozionali dell’Inter, e beneficia di alcuni diritti di hospitality. Riceviamo un corrispettivo base di 2,9 milioni di euro per ogni stagione dell’accordo di sponsorizzazione“.

Fonte: CalcioeFinanza.it – Marco Sacchi