Bologna, caso distinta ufficiale contro l’Inter: rischia lo 0-3 a tavolino? – TS

A rendere ancora più intricata la situazione legata a Bologna-Inter, è il fatto che la società rossoblù abbia comunque caricato la distinta della formazione sulla piattaforma della Lega. Secondo quanto riportato da TuttoSport, questo pasticcio può costituire un vizio formale dato che la squadra di fatto non era presente.

CASO DISTINTA – Ennesimo episodio controverso legato a Bologna-Inter. La società rossoblù prima della partita, pur non essendosi presentata fisicamente allo stadio, ha comunque caricato la distinta della formazione ufficiale sulla piattaforma Lega. Un pasticcio, questo, che può comunque costituire un vizio formale anche perché, ovviamente, non essendo la squadra presente al Dall’Ara, non poteva espletare gli obblighi seguiti a quel gesto. Adesso la palla passa al Giudice Sportivo che deciderà di conseguenza.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino