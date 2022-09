Barcellona, non solo Koundé: doppio infortunio a -11 dall’Inter

Il Barcellona ieri ha dovuto fare i conti con i soliti problemi legati agli infortuni in nazionale. Dal quotidiano catalano Sport arriva la notizia che sono due i giocatori da valutare, non solo Koundé che appare il più grave (vedi articolo). E fra undici giorni c’è l’Inter in Champions League.

DOPPIA ASSENZA – Il Barcellona riottiene in anticipo Jules Koundé e Memphis Depay, entrambi per infortunio. Sport comunica che i due giocatori hanno lasciato le rispettive nazionali e saranno ora valutati dallo staff medico del club. La situazione più grave è quella del difensore, uscito al 22′ di Francia-Austria per un problema nella parte posteriore della coscia sinistra. Si prevede che Koundé resti fuori un mese, saltando quindi anche la doppia sfida di Champions League contro l’Inter (martedì 4 a Milano, mercoledì 12 a Barcellona). Depay ha invece abbandonato il campo al 50′ di Polonia-Olanda, dopo uno scontro di gioco che gli ha procurato un fastidio anche qui alla coscia sinistra. In questo caso condizioni da valutare. Qualche problema anche per Ousmane Dembélé e Frenkie de Jong, sempre dalle stesse due partite, ma non tornano anzitempo al Barcellona e non ci sono quindi problemi in vista dell’Inter.

Fonte: sport.es