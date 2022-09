Koundé, infortunio con la Francia! A rischio la gara contro l’Inter

Brutte notizie per il Barcellona: il difensore Jules Koundé, infatti, è stato costretto a dare forfait nella sfida in corso in questi minuti tra Francia e Austria valevole per la UEFA Nations League. Un infortunio che lo mette a rischio anche per la sfida contro l’Inter in Champions League.

INFORTUNATO – Tegola per la Francia e per il Barcellona. Al minuto 23 della gara in corso ora tra la nazionale transalpina e l’Austria, Jules Koundé è stato infatti costretto a lasciare il campo. Un infortunio muscolare la cui entità andrà valutata. Ma è lecito pensare che sia a rischio la gara contro l’Inter – valevole per la fase a gironi della UEFA Champions League – in programma tra meno di due settimane.