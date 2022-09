Inter, ritiro durante i Mondiali: spunta una terza opzione come location – TS

L’Inter, nel corso della sosta obbligata per i Mondiali in Qatar, andrà in ritiro. Per la location, su cui la società ha espresso due preferenze (vedi articolo), secondo Tuttosport spunta un’altra possibile opzione

RITIRO – L’Inter andrà quasi certamente in ritiro nel corso dello stop obbligato della Serie A per il Mondiale in Qatar che prenderà il via a novembre. Secondo quanto riferisce Tuttosport, per il ritiro verrà scelto un paese caldo con Inzaghi che avrà a disposizione circa quindi calciatori. La scelta potrebbe ricadere, oltre che sulla Spagna, sugli Emirati Arabi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino