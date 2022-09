Italia-Inghilterra, fuori Immobile! Mancini sceglie due dell’Inter titolari

Italia ed Inghilterra si sfideranno questa sera a San Siro per la quinta giornata del gruppo 3 di Nations League. Brutta tegola per Mancini: stop per Immobile. Due dell’Inter verso una maglia da titolari

PROBABILE – Italia-Inghilterra andrà in scena questa sera. Si tratta dell’ennesimo rematch della finale di Euro 2020, vinta dagli azzurri ai calci di rigore. A poche ore dalla partita arriva una brutta notizia per Mancini: guai muscolari per Ciro Immobile che non sarà della sfida. Al suo posto al centro dell’attacco uno fra Scamacca e Gabbiadini con Raspadori e Grifo sugli esterni nel 4-3-3 disegnato dal CT. Per il resto confermato in porta Donnarumma, davanti a lui Bonucci e Bastoni al centro con Di Lorenzo a destra ed Emerson a sinistra. A centrocampo pronti Barella, Jorginho e Pobega.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Pobega; Raspadori, Scamacca, Grifo.