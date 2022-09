Onana, brutta figura col Camerun: perde contro l’Uzbekistan!

Onana torna in campo ma non è certo una giornata felice per il portiere dell’Inter. Il suo Camerun, in un’amichevole di preparazione ai Mondiali, è uscito sconfitto dal match col modesto Uzbekistan per 2-0.

BRUTTO KO – A neanche due mesi dai Mondiali il Camerun perde in amichevole contro una squadra che in Qatar non andrà. A Goyang, in Corea del Sud, è l’Uzbekistan a vincere 2-0 contro la nazionale di André Onana, in campo per tutti i novanta minuti. Al 24′ assist di Eldor Shomurodov (che fra otto giorni sfiderà l’Inter con la Roma) e sul secondo palo è Khozhimat Erinov a sbloccare il risultato. Raddoppio simile al 76′, con cross dalla destra sul quale a centro area irrompe Oston Uromov per superare la difesa del Camerun. Onana, prima di tornare a Milano, sfiderà sempre in amichevole a Seul la Corea del Sud martedì alle 13 ora italiana.