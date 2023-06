Asta per Onana: bagarre in Premier League! Inter, i 4 eredi − TS

Tutti pazzi per André Onana in Premier League. Il portiere camerunese che ha cambiato la stagione dell’Inter è ambito da due top team inglesi. Per sostituirlo quattro nomi sul taccuino

ASTA − Onana ha fatto impazzire l’Europa. Il portiere camerunese, arrivato a zero la passata stagione, ha svoltato la stagione dell’Inter. Prima si è preso il posto del capitano Samir Handanovic e poi ha spinto la Beneamata in Champions League a suon di leadership e parate mozzafiato (Porto docet). Ora in Premier League è bagarre. La grana ricava tadalla Champions League, più di 100 milioni di euro, permette al club nerazzurro di non dover obbligatoriamente cedere, ma se dovesse arrivare un’offerta monstre allora giustamente sarà presa in considerazione. Onana è ritenuto fondamentale nell’Inter, ma non intoccabile, a differenza di Lautaro Martinez, Barella e Bastoni. In Premier League è asta: Chelsea e Manchester United sono pronte allo scontro. Per meno di 60 milioni di euro, l’Inter però non si metterà a tavolino. In caso di cessione, sul taccuino nerazzurro ci sono quattro nomi: Vicario (Empoli), Mamardashvili (Valencia), Sommer (Bayern) e Raya (Brentford).

Fonte: Tuttosport − Federico Masini