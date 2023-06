Spagna-Italia 2-1, le pagelle degli interisti: 3/4 da sufficienza − CdS

L’Italia ha perso la semifinale di Nations League 2-1 contro la Spagna. In campo tutti e quattro i giocatori dell’Inter. Dal primo minuto Acerbi e Barella

PAGELLE − Niente finale di Nations League per l’Italia, che ieri ha perso ad Enschede 2-1 contro lo Spagna. Prima il gol di Mino su regalo di Bonucci, poi il pari di Immobile e nel finale la rete beffa di Joselu. In campo quattro giocatori dell’Inter, due dal primo minuto, Francesco Acerbi e Nicolò Barella, e due subentrati, Federico Dimarco e Matteo Darmian. I primi tre hanno preso 6 in pagella. Il difensore ha avuto qualche difficoltà con Rodri, da cui è nata la rete decisiva della Spagna; mentre il centrocampista e l’esterno hanno giocato complessivamente una buona gara anche se il sardo non ha trovato i suoi soliti inserimenti. Un 5,5 invece per Darmian, che in un’occasione si fa superare da Asensio, ma bravo poi Donnarumma a metterci una pezza.

Fonte: Corriere dello Sport − Alberto Polverosi