Acerbi: «Finale Champions League pecca della stagione! I tifosi…»

Acerbi parla di rammarico in merito alla finale di Champions League dello scorso anno tra Manchester City e Inter. Il difensore vorrà riprovarci

EMOZIONE − Francesco Acerbi a Prime Video alla vigilia di Real Sociedad-Inter: «È stata un’ottima stagione, ma la pecca è la finale di Champions. La potevi portare a casa, quando guardi ai tifosi dispiaciuti, pensi al rammarico per non aver dato una gioia a così tante persone. Malattia? Mi ha trasformato in una persona più seria e migliore, mi ha fatto fare molti risultati calcistici, perché potevo smettere sicuramente. Da piccolo mi piaceva giocare con gente più forte, marcare gente più forte per mettermi sempre alla prova. Prima c’erano i grandi difensori, ora non mi ispiro a niente, ma solo a me stesso. I nuovi li facciamo ambientare subito, sono tutti bravi e sereni. Arrivare fino in fondo è sempre emozionante, ti mette grande orgoglio andare a giocarla e poterla anche vincerla».