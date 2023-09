Real Sociedad-Inter, Inzaghi verso 2 cambi! Poi i titolarissimi − SM

Vigilia di Real Sociedad-Inter, gara valida per la prima giornata del gruppo D di Champions League. Inzaghi studia due cambi

ULTIME − Si avvicina Real Sociedad-Inter, esordio dei vice campioni d’Europa in Champions League. Simone Inzaghi non farà nessuna rivoluzione, andranno in campo i migliori. Come racconta Sport Mediaset, dovrebbero essere solamente due i cambi: ovvero Matteo Darmian e Federico Dimarco fuori per dare spazio a Benjamin Pavard e Carlos Augusto. Per il resto, intoccabile sia l’attacco che il trio a centrocampo. Per Frattesi, prima da titolare a Empoli domenica all’ora di pranzo.