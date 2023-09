Real Sociedad-Inter, l’assenza di Cuadrado porta un esordio? Le ultime – Sky

Inzaghi sembra avere ancora dei dubbi di formazione per Real Sociedad-Inter. Nella sfida di Champions League di domani potrebbe arrivare l’esordio per un nuovo nerazzurro.

BALLOTTAGGI – Il secondo allenamento dell’Inter, in preparazione alla sfida di Champions League di domani, è appena terminato. Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport 24, racconta quanto visto nel corso della sessione di lavoro alla vigilia di Real Sociedad-Inter. I nerazzurri si sono allenati con grande intensità, fra tutti Benjamin Pavard che vuole a tutti i costi la maglia da titolare. Simone Inzaghi, dunque, ragiona sul ballottaggio fra il francese e Matteo Darmian. L’assenza di Juan Cuadrado, secondo il giornalista, potrebbe favorire la partenza dal 1′ minuto di Pavard. In modo che il secondo possa restare a disposizione nel corso del match per subentrare, eventualmente, a Denzel Dumfries. Altra indecisione per Inzaghi al centro della difesa fra Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. Inoltre, nel corso della seduta tattica d’allenamento il tecnico piacentino ha alternato molti giocatori come Carlos Augusto e Federico Dimarco e anche Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi