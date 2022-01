Vecino, arriva il giallo atteso con l’Uruguay: l’Inter lo riavrà prima per il derby

Paraguay-Uruguay ha visto appena concludersi il primo tempo: 0-0, con la Celeste che domina ma non riesce a trovare il gol. Per l’Inter, però, la notizia principale è l’ammonizione del diffidato Vecino.

FUORI – Matias Vecino ha ricevuto un cartellino giallo al 43′ di Paraguay-Uruguay. Il centrocampista dell’Inter era diffidato, peraltro dalla sua prima presenza nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali. Per questo motivo salterà la partita che l’Uruguay giocherà contro il Venezuela martedì notte a Montevideo. Una buona notizia per l’Inter e Simone Inzaghi, che potrà riaverlo subito in vista del derby col Milan di sabato 5. All’1.15 inizia Cile-Argentina (vedi formazioni) e lì il diffidato nerazzurro è Lautaro Martinez…