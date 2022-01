Cile-Argentina, le formazioni ufficiali: Lautaro Martinez sfida Sanchez

Cile-Argentina prenderà il via quando in Italia sarà l’1.15 di stanotte. Si gioca a Calama per la quartultima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022. Nelle formazioni ufficiali, ovviamente, ci sono Sanchez e il diffidato Lautaro Martinez.

CILE-ARGENTINA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cile (4-3-3): Bravo; P. Diaz, Maripan, Medel, Vegas; Aranguiz, Pulgar, Nunez; Brereton Diaz, E. Vargas, A. Sanchez.

In panchina: S. Pérez, Cortés, Fuenzalida, Isla, Suazo, Montecinos, Morales, Parra, Kuscevic, Baeza, Davila, Alarcon.

Commissario tecnico: Martin Lasarte

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Li. Martinez, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Di Maria; A. Gomez, Lautaro Martinez, N. Gonzalez.

In panchina: Armani, Musso, Martinez Quarta, Montiel, Acuna, J. Alvarez, A. Correa, N. Pérez, Lo Celso, Dybala.

Commissario tecnico: Lionel Scaloni (indisponibile)