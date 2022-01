Prima Pagina IN Edicola: Inter, preso anche Caicedo! Gosens lancia la sfida

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Gosens lancia la sfida: «Orgoglioso dell’Inter». Contratto fino al 2026. Preso anche Caicedo.

TUTTOSPORT

Inter, preso anche Caicedo. Ecco Gosens! «Qui voglio fare la storia. I tedeschi sono stati straordinari, punto a emularli». Luca Percassi: «Robin s’è meritato questa occasione».