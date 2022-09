Ungheria-Italia, staffetta Bastoni-Acerbi. Poi conferme: la probabile – Sky

Ungheria-Italia, valevole per il primo posto del gruppo 3 di Nations League, andrà in scena mercoledì. Da Sky Sport arrivano le ultime sulla probabile formazione: possibile staffetta fra Bastoni ed Acerbi

CONFERMA – Ungheria-Italia andrà in scena mercoledì alle 20:45. La sfida di Nations League vale l’accesso alle Final Four della competizione. Il CT Mancini, secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrebbe confermare molti dei calciatori che sono scesi in campo venerdì contro l’Inghilterra. In difesa, nel 3-5-2 disegnato dal tecnico, potrebbe ritrovare spazio Bastoni, che dovrebbe prendere il posto di Acerbi. Confermati sia Dimarco agirà sulla corsia di sinistra, che Barella in mezzo al campo.