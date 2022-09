Skriniar, dalla Spagna sicuri: via dall’Inter! Real Madrid pronto all’affondo

Nuove voci di mercato dalla Spagna che riguardano Milan Skriniar. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, lo slovacco avrebbe deciso di lasciare l’Inter. Il Real Madrid prepara l’assalto

ADDIO? – Milan Skriniar lascerà l’Inter a parametro zero. Ne è convinto il Mundo Deportivo che spiega come, nonostante i tentativi del club nerazzurro di convincere lo slovacco a firmare il rinnovo di contratto egli abbia deciso di lasciare l’Italia. Ad attenderlo, secondo il quotidiano spagnolo, il Real Madrid che coglierebbe l’opportunità di assicurarsi il numero 37 dell’Inter a parametro zero. Le “merengues” però dovranno guardarsi dalla concorrenza del PSG: fallito l’assalto estivo al difensore, i transalpini potrebbero riprovarci già a gennaio.

Fonte: Mundo Deportivo