Padovan: «Dimarco? Nota lieta per l’Italia. E c’è un consiglio per Inzaghi»

Giancarlo Padovan, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato di Federico Dimarco, esterno dell’Inter reduce da un’ottima prestazione con la nazionale di Mancini. Dalla prestazione in Nazionale dell’esterno arriva un consiglio per l’Inter di Inzaghi

CONSIGLIO – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «Dimarco? Stupore assoluto e grande ammirazione. Secondo me, dopo Raspadori, è stato la nota più lieta della partita di venerdì sera. Ha colpito anche un palo, ha impreziosito la sua prova con assist importanti. Grande stupore ed un suggerimento per Inzaghi. Se l’Inter ha un problema sulla fascia sinistra, e lo ha perché non c’è più Perisic e Gosens ancora non convince, Dimarco meglio lì che a fare il terzo centrale».