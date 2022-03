Turchia-Italia, Mancini non risparmia per niente l’Inter: la lista dei 27 convocati

Turchia-Italia è in programma martedì 29 marzo a partire dalle ore 20:45. Pur trattandosi di un’amichevole, dopo la partenza di sei azzurri (vedi articolo) il CT Roberto Mancini non rinuncia ad altri big. Tra cui i calciatori dell’Inter. Di seguito la lista dei convocati di Mancini per Turchia-Italia

PORTIERI – Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham) e Salvatore Sirigu (Genoa).

DIFENSORI – Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Olympique Lione), Alessandro Florenzi (Milan) e Luiz Felipe (Lazio).

CENTROCAMPISTI – Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria ma in prestito dall’Inter) e Sandro Tonali (Milan).

ATTACCANTI – Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio) e Nicolò Zaniolo (Roma).