Eriksen riscrive la sua storia: l’ex Inter torna al gol 2′ dopo l’ingresso in campo!

Eriksen torna a fare quello che sa fare meglio. Disegnare calcio e, possibilmente, segnare gol. Il centrocampista danese ex Inter ritrova proprio la gioia della rete vestendo la maglia della sua Danimarca, tra l’altro impegnata in amichevole nella “sua” Amsterdam

IN CAMPO E IN RETE – Incredibile quello che succede ad Amsterdam, dove la Danimarca è sotto 3-1 dopo l’intervallo. Il CT Kasper Hjulmand decide così di sostituire Jesper Lindstrom con Christian Eriksen, al “debutto” nella Nazionale Danese dopo lo spavento di EURO-2020. E l’ex centrocampista dell’Inter impiega meno di due minuti per trovare la via del gol, calciando di destro sotto la traversa. Al primo pallone toccato. Si tratta della prima rete di Eriksen in questa sua nuova vita calcistica e non solo. L’attuale numero 21 del Brentford è già il protagonista di Olanda-Danimarca, nonostante il risultato parziale al momento sia sul 3-2 per i padroni di casa.