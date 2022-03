Cambiaso, altro che derby: Inter deve guardarsi da altre due big e Conte – AP

Cambiaso piace molto all’Inter, che ha deciso di ringiovanire le corsie laterali con un profilo di tale duttilità e prospettiva. Come ripreso dal giornalista Pedullà, la concorrenza è folta ma non vede il Milan in corsa

PROSPETTO DUTTILE – Il forte interesse dell’Inter per Andrea Cambiasso è confermato, a prescindere dal futuro di Ivan Perisic (vedi articolo). L’Inter proverà ad assicurarsi il classe 2000 del Genoa battendo la concorrenza italiana di Juventus e Napoli, che sono le principali interessate al talentuoso esterno sinistro rossoblù. Secondo quanto appreso e riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito, non è previsto il derby di mercato con il Milan (vedi articolo). Cambiaso piace anche al Tottenham dell’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte, ma la permanenza in Serie A è l’opzione più probabile per il suo futuro.