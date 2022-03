Turchia-Italia, l’Inter (forse) può sorridere: Mancini ha scelto la formazione iniziale

Turchia-Italia chiuderà la sosta internazionale per gli azzurri, chiamati a una trasferta del tutto inutile dopo la mancata qualificazione a Qatar 2022. Il CT Mancini è pronto a modificare la formazione iniziale, che non dovrebbe prevedere gli italiani dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport odierno, sono attesi altri tagli

PROBABILE FORMAZIONE – L’amichevole Turchia-Italia, in programma domani sera – martedì 29 marzo 2022 – a partire dalle ore 20:45, sarà anche inutile ma va giocata. Per l’occasione il CT Roberto Mancini sperimenterà un po’. E a quanto pare, i due giocatori dell’Inter (vedi lista dei convocati) non sono previsti dal 1′ in campo. Anzi, dopo l’infortunato Luiz Felipe (Lazio), nella giornata odierna è prevista la partenza di altri tre azzurri, che non andranno in Turchia con la Nazionale Italiana. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, si tratta del quarto portiere Pierluigi Gollini (Tottenham) con due calciatori di movimento. E chissà non possano essere proprio i due nerazzurri (Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, ndr), che al momento non figurano né tra i titolari dell’Italia né tra gli indiziati a entrare nella ripresa. Di seguito la probabile formazione del CT Mancini per Turchia-Italia.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini (C), Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori.

