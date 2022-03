Marelli: «AIA, servono video lezioni settimanali. Da qui a maggio un diktat»

L’ex arbitro Marelli, intervenuto a Radio 24 durante Tutti Convocati, si è espresso sull’idea dell’AIA di organizzare delle video lezioni arbitrali dalla prossima annata. Poi, un diktat sugli arbitri delle restanti partite di campionato.

VIDEO LEZIONI − Le parole di Luca Marelli sull’idea dell’AIA: «L’idea di fare una sorta di lezione video una volta al mese a me non piace, deve essere fatta in maniera più frequente. Un’oretta di video a settimana sarebbe più adeguato, perché le dinamiche sono sempre differenti e molto spesso si fa un paragone tra episodi che sono completamente diversi. Un’attività svolta con più frequenza sarebbe l’ideale».

PREVISIONE − Per Marelli, il diktat dell’AIA da qui a maggio sarà il seguente: «Da qui alla fine stagione saranno utilizzati più arbitri internazionali. Si sta riaprendo anche la lotta alla retrocessione. Vedremo arbitri esperti. I fischietti con meno esperienza arbitreranno partite meno importanti».