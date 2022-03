Perisic out dall’amichevole della Croazia! Dalic dà la formazione, bonus Inter

L’Inter riceve un ‘regalo’ da Dalic, commissario tecnico della Croazia. In vista della partita amichevole di domani pomeriggio a Doha con la Bulgaria annunciato come Perisic non sarà titolare.

DIECI SU UNDICI – Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, anticipa le scelte per l’amichevole contro la Bulgaria, in programma domani alle 17 in Qatar (a Doha). La notizia, in chiave Inter, è che non giocherà Ivan Perisic. In difesa Mile Skoric, Domagoj Vida e Duje Caleta-Car; sugli esterni favorito Josip Juranovic a destra con Borna Barisic a sinistra; a centrocampo Nikola Moro, Mario Pasalic e Lovro Majer; in attacco Nikola Vlasic e Marko Livaja (ex Inter). Manca solo il portiere, ma è ovvio che non sarà Perisic e l’augurio è che faccia zero minuti…