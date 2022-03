Scamacca tra Italia, Sassuolo e Inter: maxi operazione sempre quotata – CdS

Scamacca è uno dei gioielli del nuovo corso azzurro, che partirà proprio nelle prossime ore dopo la delusione mondiale. Il centravanti del Sassuolo cambierà squadra in estate. Come riporterà dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’Inter resta in prima fila per assicurarsi il futuro 9 dell’Italia. E non solo

NUOVO CHE AVANZA – In Turchia farà il suo debutto da titolare con la maglia della Nazionale Italiana (vedi probabile formazione). Poi, finita la stagione in corso, Gianluca Scamacca conoscerà il suo futuro. L’attaccante classe ’99 del Sassuolo sarà uno dei grandi protagonisti del mercato estivo. Sfumata l’ipotesi Juventus dopo il colpo Dusan Vlahovic, c’è l’Inter adesso. Il Sassuolo fissa a 40 milioni di euro la base d’asta e Simone Inzaghi è alla ricerca di un centravanti simile. Ma Beppe Marotta prima proverà a inserire delle contropartite per abbassare il prezzo. L’indiziato numero uno è Andrea Pinamonti (oggi in prestito all’Empoli, ndr), coetaneo e pari ruolo di Scamacca. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, l’operazione forse coinvolgerà anche Davide Frattesi, altro classe ’99 neroverde sul taccuino dell’Inter per il centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania

