Skriniar non risparmiato in amichevole: 90′ in Finlandia-Slovacchia 0-2

Skriniar, titolare nell’amichevole Finlandia-Slovacchia (vedi articolo), è rimasto in campo per ben novanta minuti senza mai essere sostituito.

IN AMICHEVOLE – Milan Skriniar in campo novanta minuti nel corso dell’amichevole tra Finlandia e Slovacchia terminata sul punteggio di 0-2. Il difensore dell’Inter è rimasto in campo senza mai essere sostituito (nonostante i sei cambi effettuati dal suo allenatore). Per la sua nazionale decisive le reti di Duda e Jirka.